Pakistan, Islamabad blindata per il nuovo round di colloqui Usa-Iran

Misure di sicurezza rafforzate a Islamabad, la capitale del Pakistan, dove si tiene il nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran per rinnovare il cessate il fuoco. La Zona Rossa, dove hanno sede gli uffici governativi, il parlamento e le ambasciate straniere, è stata isolata e tutte le strade principali che la circondano sono state chiuse al traffico. In città è arrivato il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi. Sabato sono previsti incontri tra la delegazione di Teheran e i diplomatici pakistani, ma almeno per il momento è escluso un dialogo diretto con gli Stati Uniti.