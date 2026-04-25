25 Aprile, consegnata corona d'alloro ad ambasciata cubana

In occasione del 25 Aprile, un corteo di alcune centinaia di persone è partito dalla sede romana della FAO e si è diretto sotto l’ambasciata cubana in segno di supporto contro il blocco statunitense imposto all’isola:

“Resistere all’imperialismo, opporsi al riarmo, dalla parte dei popoli che resistono”. I manifestanti, aderenti, tra gli altri, alle sigle di Potere al Popolo, OSA e Cambiare Rotta, USB, Movimento per il diritto all’abitare e rappresentanti di alcuni movimenti palestinesi in Italia, hanno sfilato su viale Aventino intonando cori antifascisti. Ad accoglierli l’ambasciatore cubano in Italia Jorge Luis Cepero Aguilar, che ha tenuto un breve discorso, al termine del quale i manifestanti hanno consegnato una corona d’alloro in ricordo dei 32 cubani rimasti uccisi durante la cattura del presidente venezuelano Maduro, posizionandola sotto un busto di Josè Marti all’interno del cortile dell’ambasciata.

Dopo l’omaggio all’ambasciata cubana, il corteo si è diretto verso porta San Paolo, dove ha deposto un’altra corona sotto la lapide dedicata ai caduti della Resistenza, per poi sciogliersi.