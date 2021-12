Fra i nomi di spicco anche Gene Gnocchi. Sei produzioni di circo contemporaneo in programma

(LaPresse) Il 2022 è un anno ricco di appuntamenti teatrali per le Stagioni della Città di Grugliasco al Teatro Le Serre e del Teatro Café Müller di Torino. Fondazione Cirko Vertigo, in collaborazione con Associazione blucinQue, ha scelto infatti 19 spettacoli fra gennaio e giugno, per un totale di 42 repliche, spaziando dal teatro alla danza, dalle discipline circensi alla musica, nel segno di quel sincretismo e di quella fusione fra arti che caratterizza tutte le ultime produzioni della Fondazione. Fra i nomi di spicco di questo cartellone due comici noti al grande pubblico: Giacomo Poretti, sulla scena assieme a Daniela Cristofori, e Gene Gnocchi. Dei 19 spettacoli in programma con Cirko Vertigo sette sono di teatro, fra prosa, cabaret e teatro comico, tre sono spettacoli di danza, sei sono produzioni di circo contemporaneo mentre tre spettacoli sfuggono a ogni classificazione e mescolano teatro, danza, musica e circo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata