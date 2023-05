l cantante statunitense prima di esibirsi al parco del Castello di Windsor: "Quando me l'hanno detto pensavo mi stessero prendendo in giro. Poi ho capito che era una cosa seria"

Lionel Richie ieri si è esibito nel parco del Castello di Windsor durante il concerto organizzato per l’incoronazione di Re Carlo III. L’artista ha cantato davanti a 20mila persone e oltre a lui sono saliti sul palco anche star come Katy Perry, Andrea Bocelli e i Take That. Il cantante statunitense appena ha saputo che avrebbe dovuto esibirsi all’evento della famiglia reale britannica ha detto di essersi bloccato dall’emozione.

Richie ha raccontato di essere stato incredulo quando gli hanno chiesto di cantare al concerto. “Non è possibile che mi stiano prendendo in giro”, ha detto. “Sai, in America facciamo una cosa del genere per scherzo. Poi ho capito che era una cosa seria”, ha detto Richie durante un’intervista. “Ho avuto modo di parlare con lui (Re Carlo, ndr). E’ felicissimo, numero uno, e per di più è divertente. Devo dire che sto entrando nella storia. Questa serata è storica”, ha concluso l’artista.

