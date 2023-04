La disputa riguarda la somiglianza di 'Thinking Out Loud' con 'Let's Get It On', brano del 1973

Il cantante britannico Ed Sheeran ha cantato alcune strofe e suonato alcuni accordi con la chitarra davanti alla giuria di New York, chiamata a giudicarlo per un caso di presunto plagio del brano soul di Marvin Gaye ‘Let’s Get It On’.

Sheeran è stato il primo testimone chiamato dalla difesa giovedì, dopo che gli eredi di Ed Townsend, coautore di Gaye nella hit del 1973, hanno finito di presentare le loro argomentazioni secondo cui i loro diritti d’autore sono stati violati da ‘Thinking Out Loud’ di Sheeran.

Sheeran era già al termine di un’ora di deposizione presso il tribunale federale di Manhattan quando il suo avvocato, Ilene Farkas, gli ha chiesto di raccontare come fosse arrivato a scrivere ‘Thinking Out Loud’ una decina di anni fa. Ha cantato solo poche strofe del brano cardine.

Nonostante si sia esibito con alcuni dei più grandi artisti del mondo e sia diventato un habitué delle premiazioni musicali all’età di 32 anni, ha detto dal banco dei testimoni con la sedia inclinata verso la giuria: “Non sono il chitarrista più talentuoso del mondo”.

Due giorni prima, era stato chiamato a testimoniare dagli avvocati della parte civile ed era stato categorico nel dire ai giurati che lui e Wadge avevano ideato la canzone senza copiare la musica di nessun altro. Il processo riprende lunedì.

