Udinese-Parma oggi in serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Udinese-Parma oggi, sabato 18 aprile, alle 15 apre il quadro del sabato della 33esima giornata di serie A. Una sfida tra due squadre tranquille che cercano punti per consolidare una classifica già interessante. I friulani, reduci dal clamoroso successo 3-0 sul Milan a San Siro, vogliono continuare il loro ottimo momento per riprendersi il loro posto nella parte sinistra della classifica. Il tecnico Kosta Runjaić sfodera in attacco le sue stelle Nicolò Zaniolo e Arthur Atta mentre deve fare a meno di Keinan Davis, uscito infortunato proprio nel match contro i rossoneri.

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I ducali dal canto loro hanno bisogno ancora di qualche punto per puntellare la salvezza, che è ormai in tasca. I due pareggi con Lazio e Napoli hanno dato morale ma serve uno sforzo in più per chiudere il discorso di una stagione complessivamente positiva. Il tecnico Carlos Cuesta, una delle rivelazioni della squadra emiliana, recupera la sua punta Mateo Pellegrino mentre confermatissimo il brasiliano Gabriel Strefezza, che appare in formissima.

Le probabili formazioni

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

Udinese-Parma, orari e dove vederla

Udinese-Parma si disputa allo stadio Friuli (Bluenergy Stadium) oggi, 18 aprile, alle 15 per la 33esima giornata di serie A. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn.





