Libano, Khoury: “Disarmare Hezbollah e convocare sciiti in conferenza internazionale in Italia”

“Un consiglio a Tajani? Convochi una conferenza internazionale in Italia invitando anche espressioni vicine al mondo politico di Hezbollah”. Bernard E. Selwan El Khoury, a poche ore dal cessate il fuoco tra Libano e Israele, ha le idee chiare su quello che può essere il futuro del suo Paese. Libanese di origine, romano di adozione Khoury fa parte della grande diaspora libanese. Dirige il COSMO – Center for oriental strategic Monitoring. Un centro studi/think tank geopolitico accreditato che produce, tra l’altro per la Fondazione Med-Or, report continui ed aggiornati sui conflitti in Medio Oriente.

“Questa tregua di dieci giorni è un’opportunità storica. Come libanesi e come comunità internazionale ci aspettiamo innanzitutto che lo stato libanese possa cominciare a esercitare la propria sovranità sul terreno. Il primo step da rispettare per il Libano è quello di garantire un disarmo di Hezbollah”.

Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha detto che l’Italia è pronta ad ospitare i colloqui tra Israele e Libano. Si va nella direzione giusta? “L’Italia, anche per la sua posizione geografica, per la sua storia all’interno del Mediterraneo, è un paese che naturalmente si pone nella posizione di ospitare questi colloqui e di tornare a essere protagonista in materia di politica estera Mediterranea. Io al ministro degli esteri italiani suggerirei, oggi prima di domani, di indire urgentemente una conferenza internazionale per il Libano, facendo sedere allo stesso tavolo esponenti libanesi, esponenti israeliani e tre esponenti libanesi. Dobbiamo includere anche il presidente del Parlamento, lo sciita Nabib Berri, o espressioni vicine anche al mondo politico di Hezbollah”.

È cambiato qualcosa in Libano rispetto al fallimento dell’ultimo cessate il fuoco con Israele?

“Nell’ultimo anno l’esercito libanese non è stato in grado di raccogliere tutte le armi nell’area a sud. Ed è questo uno dei principali punti di critica mossi principalmente da Israele nel dire: se lo Stato libanese non riesce a fare questo dobbiamo intervenire noi per andare a eliminare quella che è una minaccia diretta alle nostre comunità. Prima dell’azione dell’esercito serve una presa di posizione politica forte. Noi sappiamo che i militari si muovono sulla base di ordini militari che però devono avere un semaforo verde politico. Questo semaforo verde oggi c’è. È chiaro che ora bisogna passare all’azione. Oggi la situazione è cambiata. Vi è una spaccatura anche all’interno della comunità sciita che supporta Hezbollah e questo è accaduto, soprattutto dopo la decisione unilaterale da parte di Hezbollah di entrare nell’ultimo conflitto (dopo l’assassinio di Khamenei il 28 febbraio in Iran), la decisione unilaterale di Hezbollah di entrare nel conflitto e quindi di, in qualche modo, portarsi dietro tutta la popolazione libanese, per cui oggi la percezione di Hezbollah è una percezione che ha creato una spaccatura anche all’interno della comunità sciita. Anche le altre comunità che non supportano Hezbollah e che si oppongono all’ala armata di Hezbollah (non al fatto che la comunità sciita abbia una rappresentanza politica), vedono in questa una minaccia in grado di tenere il Libano in ostaggio di altri paesi. Una parte della base di Hezbollah continua, per partito preso, a supportare il Partito di Dio, ma c’è un’altra parte che sta cominciando a mettere in evidenza anche un approccio più critico”.

Crede nella possibilità che l’esercito israeliano abbandoni le terre del sud? Qual è secondo lei la strategia vera di Israele in questo caso? “La fiducia di un ritiro israeliano è direttamente proporzionale a un’eliminazione reale della minaccia di Hezbollah. Vale dire un disarmo reale e totale. di Hezbollah nel sud del Libano”.