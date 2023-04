La presentazione del libro uscito con La Nave di Teseo 'Cinema Speculation' alla nuova Mondadori in Duomo, previsto anche un red carpet

Quentin Tarantino presenta oggi il libro ‘Cinema Speculation’, appena uscito nelle librerie per La Nave di Teseo: pronto un red carpet per lui in piazza Duomo a Milano. L’evento, in collaborazione con La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, giunta alla sua 24esima edizione, era in collaborazione con Librerie Mondadori. Il libro è la storia del regista Premio Oscar da bambino, quando passava le giornate nelle sale cinematografiche con ‘gli adulti’, osservandoli come un etologo. Osservando i film ma anche il mondo dei suoi genitori, quello di Hollywood.

Alla presenza del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, è stato presentato mercoledì il programma della 24esima edizione de ‘La Milanesiana’, kermesse ideata e diretta dalla sorella Elisabetta Sgarbi. Il festival attraverserà dal 23 maggio al 27 luglio, con un’anteprima il 7 aprile, ben 23 città italiane in 7 diverse regioni, con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline. Un’edizione che si preannuncia straordinaria e che conferma La Milanesiana come il più grande festival itinerante europeo che promuove il dialogo tra le arti, intrecciando Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e, per il primo anno, Fumetto, creando riflessioni e approfondimenti. “La Milanesiana è un orgoglio di Milano”, ha detto il sottosegretario Sgarbi nel corso della conferenza stampa al teatro intitolato a Mariangela Melato a Milano. Nell’occasione il sottosegretario ha anche annunciato l’intenzione di “portare a Milano ‘la Pace di Canova’. Forse Zelensky può prestarcela”. E’ la città naturale per ospitare l’opera più importante custodita a Kiev. Potrebbe arrivare anche a breve, basta andarla a prendere”.

“C’è più di un motivo se il mondo della cultura trova nella Milanesiana un punto di riferimento. La rassegna nel corso degli anni ha sempre trovato il modo per rinnovarsi, cogliendo le trasformazioni della società e accompagnandole con riflessioni e appuntamenti di qualità. Eclettica e versatile – ha detto in un messaggio inviato il sindaco Beppe Sala – anche l’edizione 2023 proporrà alla città un palinsesto di eventi e iniziative capaci di attraversare e valorizzare i tanti campi in cui l’arte, il sapere e la conoscenza si articolano e sviluppano, dalla musica alla letteratura, dal cinema alla filosofia, al teatro”. L’apertura ufficiale sarà il 23 maggio a Busseto con lo straordinario incontro con il Premio Nobel Wole Soyinka, in dialogo con Stefano Salis, e il concerto omaggio di Ramin Bahrami a Giuseppe Verdi per i 210 anni dalla nascita, uno dei tanti importanti anniversari selezionati quest’anno da La Milanesiana. Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno del Festival che quest’anno ospita ben 8 mostre in tutta Italia, dal 13 giugno al 30 ottobre. Infine saranno consegnati il Premio Rosa d’oro della Milanesiana al premio Nobel Abdulrazak Gurnah, il Premio Siae/La Milanesiana al fumettista Zerocalcare, Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle/La Milanesiana a Joël Dicker, il Premio Omaggio al Maestro/La Milanesiana a Quentin Tarantino e Fatih Akin.

Tarantino è nato nel Tennessee nel 1963. Il successo è consacrato da ‘Pulp Fiction’, che nel 1994 ha vinto un Oscar per la miglior sceneggiatura e la Palma d’oro al Festival di Cannes. Con ‘Django Unchained’ ha vinto un altro Oscar nel 2012.Per La Nave di Teseo sono già usciti ‘C’era una volta a Hollywood’ e ‘Pulp Fiction’.

