Esponente per eccellenza del cinema "pulp", ha diretto nove film lavorando con i più grandi attori di Hollywood. Due premi Oscar e tre Golden Globe i riconoscimenti più prestigiosi

Buon compleanno a Quentin Tarantino. Il regista premio Oscar esponente per eccellenza del cinema “pulp” compie 60 anni. Nato a Knoxville, in Tennessee, il 27 marzo del 1963 ha raggiunto il successo agli inizi degli anni Novanta con il film “Le Iene”, poi nel 1995 la consacrazione con “Pulp Fiction” con cui ottenne la Palma d’Oro a Cannes e l’Oscar per la miglior regia oltre a sette nomination.

Al suo attivo nove film – considerando i due capitoli di Kill Bill come unica pellicola – con i quali si è imposto come uno dei registi più influenti della sua generazione. Nei suoi lungometraggi ha diretto i più grandi attori di Hollywood: da Uma Thurman a Bruce Willis, da Tim Roth a Christoph Waltz, passando per Kurt Russell, Samuel L.Jackson, Jamie Foxx, Di Caprio, Brad Pitt e Al Pacino. Attualmente, come lui stesso ha annunciato, è al lavoro per il decimo e ultimo film basato sulla storia vera di un critico cinematografico degli anni ’70.

