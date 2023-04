Aveva vinto l'Oscar per la colonna sonora de 'Lultimo Imperatore'

Lutto nel mondo della musica e del cinema. E’ morto all’età di 71 anni il musicista e compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, tastierista della leggendaria band di musica elettronica Yellow Magic Orchestra, nota come YMO. Ad annunciarlo il suo entourage attraverso i profili social dell’artista senza specificare i motivi del decesso. Il sito giapponese Kyodo News ricorda però che Sakamoto aveva rivelato nel giugno 2022 di aver combattuto contro un cancro allo stadio IV. Nativo di Tokyo, il grande compositore e pianista giapponese ha anche recitato nel film di guerra del 1983 ‘Buon Natale, signor Lawrence’ e ha vinto un Oscar e un Grammy per la colonna sonora del film del 1987 ‘L’ultimo imperatore’ di Bernardo Bertolucci. Con il suo interesse per le questioni ambientali e di pace, Sakamoto è stato attivamente coinvolto nel movimento contro l’energia nucleare negli ultimi anni sulla scia del disastro nucleare di Fukushima del 2011 innescato da un terremoto e uno tsunami.

Figlio di Kazuki Sakamoto, rinomato editore della casa editrice Kawade Shobo Shinsha, Sakamoto ha iniziato a studiare scrittura musicale all’età di 10 anni ed è rimasto affascinato dai Beatles e da Debussy. Come studente delle superiori alla fine degli anni ’60, ha partecipato a manifestazioni studentesche. Successivamente, in un’intervista, ha rivelato che questa esperienza “era al centro di ciò che sono”. Nel 1978, Sakamoto formò gli YMO con Haruomi Hosono e Yukihiro Takahashi. La loro musica futuristica techno-pop, che faceva pieno uso di sintetizzatori, era in sintonia con i tempi della fine degli anni ’70, quando il film ‘Incontri ravvicinati del terzo tipo’ e il gioco arcade ‘Space Invaders’ divennero dei grandi successi. È considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali. La sua vasta discografia solista (che include oltre settanta titoli diversi) spazia fra numerosi generi quali pop, musica elettronica, ambient, bossa nova, world music e musica neoclassica. Dopo l’esperienza con gli Yellow Magic Orchestra, Sakamoto ha successivamente inaugurato la carriera solista ed è diventato compositore di note colonne sonore cinematografiche, alcune delle quali, come ‘Furyo’, ‘L’ultimo imperatore’ e ‘Il tè nel deserto’, hanno ottenuto fama mondiale e premi prestigiosi.

