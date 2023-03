Aveva 68 anni, ha collaborato alla realizzazione del celebre fumetto sin dall'anno di uscita, nel 1986

È morto nella notte Luigi Piccatto, piemontese, uno dei disegnatori più prolifici del team di Dylan Dog, con cui collaborava sin dall’anno di uscita del fumetto, nel 1986. Lo comunica Sergio Bonelli Editore. L’autore aveva 68 anni.

Piccatto è stato autore “di albi amatissimi come ‘Golconda!’ e ‘I conigli rosa uccidono’ ma anche ideatore del personaggio di Darwin”, si legge nella nota. La redazione “si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore”. Piccatto “è stato un autore fondamentale per quella rivoluzione del segno nel fumetto seriale italiano, portata in edicola da Dylan Dog, firmandone alcuni degli episodi più amati”, il commento del curatore della testata Roberto Recchioni.

