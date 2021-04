Auguri di buon compleanno a Tiziano Sclavi, il “papà” di Dylan Dog. Le copertine dei fumetti che hanno segnato i 35 anni dell’Indagatore dell’Incubo.

Il 3 aprile è una data importante per gli amanti del fumetto italiano: è il giorno del compleanno di Tiziano Sclavi, il “papà” di Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo, personaggio creato per Bonelli Editore. Un successo incredibile, milioni di copie vendute, con ristampe e traduzioni per l’estero. Il 3 aprile 2021 Tiziano Sclavi compie 68 anni, un’occasione per celebrare i 35 di Dylan Dog e ricordare l’editore Sergio Bonelli a 10 anni dalla sua scomparsa. Ecco alcune delle copertine più significative, che hanno segnato la storia del personaggio Dylan…e anche un po’ quella dei suoi tanti appassionati.

