Spettacolare performance della popstar nell'intervallo del Super Bowl

Spettacolare performance di Rihanna nell’intervallo del Super Bowl, con una grande sorpresa: la popstar è incinta del suo secondo figlio. Rihanna ha dato il via allo spettacolo sospesa su una piattaforma in alto sopra il campo allo State Farm Stadium di Phoenix.

Indossava una tutina gonfia di color rosso brillante mentre si trovava su un quadrato trasparente che la muoveva su e giù mentre si librava in aria e cantava a squarciagola il testo di ‘Bitch Better Have My Money‘. La cantante non era l’unica ad elevarsi al di sopra della folla, diversi ballerini si sono esibiti con lei su piattaforme sopra il campo. La popstar ha concluso lo spettacolo come aveva iniziato, sospesa in aria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata