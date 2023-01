Dal figlio di Rihanna alla figlia di Shia LaBeouf e Mia Goth

Tanti i figli delle star internazionali nati nel 2022. Il figlio di Rihanna e A$AP Rocky è nato a maggio. Maschietto anche per Jennifer Lawrence e il marito Cooke Maroney. E’ diventata mamma anche Rebel Wilson: a novembre è nata la sua prima figlia, Royce Lillian, tramite madre surrogata. Seconda figlia per Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger. Fiocco rosa anche per Shia LaBeouf e Mia Goth: a marzo è nata Isabel. Secondo figlio anche per la modella Rosie Huntington-Whiteley e l’attore Jason Statham come Kylie Jenner e il rapper Travis Scott. Primo bambino, a gennaio, per Priyanka Chopra Jonas e suo marito Nick Jonas.

