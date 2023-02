Antonacci accompagna Tananai in 'Vorrei cantare come Biagio' mentre una strepitosa Lorella Cuccarini sulle note di 'La notte vola'

“Tananai bello come il sole“. Così Biagio Antonacci, ospite di Tananai per il duetto sulle note di ‘Vorrei cantare come Biagio’, con Don Joe, ‘benedice’ il suo compagno di esibizione. Tanti i ‘mostri sacri’ sul palco, come Eros Ramazzotti, che riceve un grande tributo dal pubblico ed è protagonista di un fuoriprogramma, dimenticando le parole all’inizio di un brano del medley cantato con Ultimo, che gli viene in soccorso. “È l’emozione“, dice Eros.

Grande ritmo su ‘La notte vola’, con una strepitosa Lorella Cuccarini ad accompagnare Olly, mentre Michele Zarrillo canta con Will e al termine dell’esibizione dice: “Posso dire una cosa di cui mi assumo la responsabilità? Noi dobbiamo avere paura quando la libertà, i diritti civili e i diritti umani non vengono difesi”.

