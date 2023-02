Amadeus prova a spiegare l'assenza della cantante all'evento della vigilia del Festival: "Non si sentiva bene"

Anna Oxa non ha partecipato alla passerella degli artisti in gara al Festival di Sanremo, lunedì sera, e il perché ha provato a spiegarlo Amadeus. “Non si sentiva bene, pensava pure di avere la febbre e quindi non ha voluto rischiare di peggiorare la salute stando al freddo”, ha dichiarato il conduttore a poche ore dal via della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Tuttavia, Anna Oxa ha anche un ricorso pendente con la Rai risalente a una partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’. Potrebbe essere questo il motivo dell’assenza? “C’è un ricorso pendente è vero – ha detto il direttore Stefano Coletta in conferenza stampa – ma Anna Oxa è un’artista che interpreta un suo brano in una gara. Il regresso non preclude la sua presenza al Festival”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata