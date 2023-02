Il cantate è al centro del dibattito dopo le parole in Aula della deputata di FdI, Maddalena Morgante

Rosa Chemical è arrivato a Sanremo alla vigilia della 73esima edizione del Festival. Nella città della costa ligure il cantante si è intrattenuto con i fan per scattare selfie e firmare autografi. Rosa Chemical è al centro del dibattito dopo le parole in Aula della deputata di Fdi, Maddalena Morgante. “Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha intenzione di portare in gara al Festival il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans” ha detto Morgante a Montecitorio chiedendo alla Rai di ripensarci. La partecipazione del rapper a Sanremo, per la deputata veronese (41 anni, avvocato, sposata con due figli) sarebbe “l’ennesimo spot in favore del gender“.

