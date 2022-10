Nel 2022 si celebrano i 15 anni dall'uscita del primo videogame della saga

(LaPresse) Una performance artistica ispirata al videogioco ‘Assassin’s Creed’ per celebrare i 15 anni dall’uscita del primo titolo della fortunata saga videoludica firmata Ubisoft. È stata ideata ed eseguita dal collettivo Neoludica, con la partecipazione di centinaia di cosplayer in costume in occasione dell’edizione 2022 di Lucca Comics and Games. Intitolata ‘Il sapere rende liberi’, l’opera vuole comunicare l’importanza della conoscenza come principio per affermare la propria identità e libertà.

