(LaPresse) “La danza della libertà”: 30 artisti tra danzatori, musicisti e fotografi in una performance improvvisata, per sostenere la causa iraniana, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini in seguito all’arresto perché portava il velo “in modo non conforme”. È l’iniziativa lanciata dall’associazione culturale Esplorazioni Contemporanee all’interno del progetto Amaway, dedicato al racconto delle donne. Alla performance, che si è tenuta alla Cascina Nascosta di Parco Sempione a Milano, ha partecipato anche la cantante persiana Sahbā Khalili Amiri, autrice di un emozionante brano.

