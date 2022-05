Continua il processo che vede coinvolti gli ex coniugi

(LaPresse) – Johnny Depp e Amber Heard sono arrivati ​​in tribunale in Virginia, a Fairfax, dove continua il processo che li vede coinvolti dopo la causa per diffamazione intentata dall’attore contro l’ex moglie. Ieri Depp ha definito “folli” le accuse di Heard in merito agli abusi sessuali e fisici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata