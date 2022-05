‘Così ho voluto rendere omaggio alla musica in stile ‘grande orchestra’’

Esce venerdì 6 maggio ‘La musica che ci gira intorno’, il nuovo disco di Paolo Belli che vuole rendere omaggio a 13 canzoni italiane di successo (in un arco temporale che va dalla fine degli anni Sessanta alla metà degli anni Novanta) rivisitate tra swing, jazz e latin con la sua Big Band composta da 16 elementi “Questa opera – spiega Belli – è un modo per ringraziare tutti gli artisti che in qualche modo hanno segnato la mia vita artistica e umana”. Nella tracklist brani indimenticabili come ‘L’italiano’ di Toto Cutugno, ‘La musica che gira intorno’ di Ivano Fossati, ‘La voce del silenzio’, canzone presentata al Festival di Sanremo 1968 da Tony Del Monaco e Dionne Warwick, ‘Futura’ di Lucio Dalla, ‘Parlare con I limoni’, perla di Enzo Jannacci e ‘Va bé (se proprio te lo devo dire) di Vasco Rossi. Tra gli ospiti Arisa (‘Vorrei incontrarti tra cent’anni’ di Ron e Tosca), l’attore Stefano Fresi (‘Ma come fanno i marinai’ di Dalla e De Gregori) e il polistrumentista Juan Carlos Albelo Zamora (‘Che sarà’ dei Ricchi e Poveri’ ‘La prima cosa bella’ di Nicola di Bari e dei Ricchi e Poveri). “Ho voluto rendere omaggio alla musica in stile ‘grande orchestra’ suonando questi pezzi come non ci si deve dimenticare di fare, nonostante io sia un amante delle nuove tendenze e del modo di eseguirle”, prosegue Belli, pronto a partire in tour con la sua Big Band. L’album sarà disponibile sia su supporto fisico che sulle piattaforme digitali.

