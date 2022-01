Steve Della Casa dirigerà l’edizione che celebrerà i 40 anni della rassegna

(LaPresse) – “Il mio Festival sarà divertente, mi auguro sappia appagare le aspettative tanto dei cinefili quanto di coloro che hanno un rapporto più saltuario con il cinema. Voglio che si mescolino e vivano insieme questa esperienza”. Ha le idee chiare Steve Della Casa, fresco di nomina alla direzione del Tff, il Torino Film Festival. Nato a Torino nel 1953, critico cinematografico e direttore artistico, Della Casa ha dedicato la vita al cinema ricoprendo già in passato ruoli di spicco sia in Film Commission che al Tff contribuendo alla loro nascita. Era già stato infatti direttore unico della manifestazione torinese dal 1999 al 2002 e ora torna a ricoprire lo stesso ruolo dopo due decenni esatti: “Il mondo in vent’anni è cambiato, e di conseguenza sono cambiati anche il cinema e i Festival. Ecco perché la mia esperienza precedente è un lontano ricordo, ora si tratta di ripartire da zero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata