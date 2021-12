Le nomination della 79esima edizione

‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino è tra i candidati ai Golden Globe come miglior film straniero. Le nomination della 79esima edizione del premio sono state annunciate oggi a Los Angeles. La cerimonia di consegna andrà in scena il 9 gennaio. ‘The Power of the Dog’ di Jane Campion e ‘Belfast’ di Kenneth Branagh sono i film che hanno ottenuto più nomination, 7 ciascuno. Tra i candidati per il premio alla migliore regia ci sono Steven Spielberg con il musical ‘West Side Story’ e Denis Villeneuve con ‘Dune’. In lizza per un premio anche Lady Gaga, come miglior attrice in un film drammatico per il ruolo di Patrizia Reggiani in ‘House of Gucci’.

