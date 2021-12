La signora Zora: "Mi ha sempre trattata come una di famiglia"

(LaPresse) “Io vengo dal Marocco e lei mi ha sempre aiutato. Quando mia sorella si è ammalata di cancro ci è stata vicina, ci ha aiutato fino alla sua morte. Sempre carina, sempre gentile”, così Zora, ex collaboratrice domestica di Lina Wertmuller arrivata in piazza del Popolo per dare l’ultimo saluto alla regista scomparsa giovedì a 93 anni. “Ho lavorato per lei per tre anni e mi ha sempre trattata come una di famiglia, mai come una domestica”.

