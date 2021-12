L'attrice era presente alla camera ardente della celebre regista scomparsa

Veronica Pivetti racconta il suo rapporto con Lina Wertmüller, scomparsa giovedì all’età di 93 anni, recandosi alla camera ardente allestita in Campidoglio a Roma. “Guardavamo tanti film e parlavamo di tutto. Il ricordo che mi ha lasciato la bellezza di una persona di un’intelligenza eccezionale e molto divertente”, le parole dell’attrice che ha recitato con Wertmüller in ‘Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica’. “C’è una parola per definirla: genio”, ha concluso Pivetti.

