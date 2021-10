you

Venerdì 15 ottobre uscirà la terza serie di “You”, ma non sarà l’ultima stagione per le ossessioni di Joe e della moglie Love

La terza stagione di “You” debutterà venerdì 15 ottobre su Netflix, ma la piattaforma streaming gioca d’anticipo e fa sapere che non sarà l’ultima stagione: la serie è stata rinnovata per la quarta volta per la gioia dei tanti amanti del genere.

Il video lanciato da Netflix mostra il protagonista Joe Goldberg di nuovo alle prese con le sue ossessioni nel quartiere agiato Madre Linda di una piccola città. Con lui ci sono anche la moglie Love e il figlio neonato. Le vecchie abitudini, però, sono dure a morire e Joe non può fare a meno di ricominciare a mietere vittime e fare passi falsi.

Arriva “You 3”, Netflix annuncia la quarta stagione

Sera Gamble, co-creatrice e showrunner dell’inquietante thriller psicologico ha dichiarato: “Quando abbiamo letto il romanzo di Caroline Kepnes, Greg e io siamo rimasti subito ossessionati da Joe Goldberg e dalla sua prospettiva così contorta del mondo. Ed è stato elettrizzante guardare Penn portare la tanto inquietante quanto affascinante vita di Joe sullo schermo”.

Poi ha fornito una piccola anticipazione: “Siamo profondamente grati che le persone di tutto il mondo si siano divertite nel vedere Joe compiere un passo falso dopo l’altro nelle scorse tre stagioni. L’intero team della serie è entusiasta di poter esplorare nuovi e oscuri aspetti dell’amore nella quarta stagione”.

Netflix non ha comunicato alcuna data d’uscita per “You 4”, probabilmente sarà rilasciato a fine 2022, mentre per gli episodi si ipotizza che siano circa 10 della durata di 50/60 minuti ciascuno sulla scia dei precedenti capitoli.

