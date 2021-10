Dickinson

Arriva il trailer dell’acclamata serie originale creata da Alena Smith con Hailee Steinfeld

Apple TV+ ha appena lanciato il trailer della terza e ultima stagione di “Dickinson”, una delle serie Apple Original più acclamate e apprezzate, che arriverà venerdì 5 novembre. La serie, scritta, diretta e prodotta da Alena Smith, al suo debutto alla regia, vede come protagonista Hailee Steinfeld, giovane attrice e cantante americana, candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista per “Il Grinta” nel 2011.

“Dickinson”: terza e ultima stagione, trama e cast

Nella terza stagione, che sarà composta da 10 episodi, viene affrontato il periodo più produttivo di Emily Dickinson, in concomitanza con la guerra civile americana e una battaglia molto difficile nella sua stessa famiglia. Emily da una parte prova a sanare le divisioni interne alla sua famiglia, dall’altra si chiede se e come l’arte possa aiutare a mantenere viva la speranza nel futuro.

Il 5 novembre su AppleTv+ saranno disponibili i primi tre episodi della serie, seguiti poi da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì successivo, fino al 24 dicembre. Al fianco di Hailee Steinfeld nella terza stagione di “Dickinson” ritroviamo i membri del cast Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche, Anna Baryshnikov, e Jane Krakowski, oltre al rapper, Wiz Khalifa nel ruolo di Death.

