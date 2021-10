The Shrink Next Door

Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn e Casey Wilson nel cast della serie in uscita il 12 novembre

Apple Original ha rilasciato il trailer dell’attesissima serie “The Shrink Next Door“, con Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn e Casey Wilson. I primi tre episodi (sugli otto complessivi) saranno presentati in anteprima mondiale su Apple TV+ il 12 novembre. Successivamente, poi, la piattaforma rilascerà un nuovo episodio settimanale fino al 17 dicembre.

“The Shrink Next Door”: la serie originale ed esclusiva di Apple Tv

“The Shrink Next Door” si ispira al podcast omonimo e racconta lo strano rapporto instaurato tra lo psichiatra delle star, il dottor Isaac “Ike” Herschkopf (Paul Rudd) e il suo paziente Martin “Marty” Markowitz (Will Ferrell). Ike, accompagnato dall’ignara moglie Bonnie Herschkopf (Casey Wilson), sfrutta e manipola Marty per oltre un decennio mentre l’uomo non si rende conto di nulla. Ad avvertire Marty e metterlo in guardia dallo psichiatra c’è soltanto la sorella.

Diretto da Michael Showalter e Jesse Peretz e basato sulla sceneggiatura di Georgia Pritchett, “The Shrink Next Door” è tratta dall’episodio numero #1 del podcast del 2019 prodotto da Wondery e Bloomberg Media. Oltre a recitare, Will Ferrell e Paul Rudd sono anche produttori esecutivi del progetto. Anche Georgia Pritchett è produttrice esecutiva, oltre ad essere autrice della sceneggiatura, e il regista Michael Showalter è produttore esecutivo insieme a Jordana Mollick. Il conduttore del podcast Joe Nocera è co-produttore esecutivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata