Omar Sy

Primo attore francese a firmare con la piattaforma per una serie di film originali

Netflix ha ingaggiato Omar Sy con un contratto pluriennale. È la prima volta che la piattaforma di streaming firma un accordo di questo tipo con un attore francese. La star di “Lupin” svilupperà e sarà protagonista di film originali per il colosso dello streaming.

Sy sarà sia protagonista che produttore esecutivo delle pellicole e si è detto “molto felice di avere l’opportunità di estendere la relazione” con Netflix, elogiando la “collaborazione con gli artisti e la loro passione di portare storie uniche e diverse nelle case di tutto il mondo”.

Secondo quando riportato da “Variety”, è il primo accordo di questo tipo che Netflix sigla con un talento o un regista francese. “Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Omar e al suo team, mentre continua a crescere come produttore e porta storie e voci uniche a Netflix“, ha dichiarato Gaelle Mareschi di Netflix France.

Omar Sy con Netflix, non solo “Lupin”

L’attore francese, 43 anni, ha debuttato come protagonista in un film dieci anni fa con ” Quasi amici – Intouchables“, uno dei film francesi di maggior successo di tutti i tempi e per la sua interpretazione ha vinto il Premio Cesar per il migliore attore.

Il personaggio di Assane Diop nella serie “Lupin” lo ha definitivamente consacrato a livello mondiale. Il mese scorso Omar Sy è stato l’unico francese ad essere incluso nella lista della rivista Time delle 100 persone più influenti del pianeta.

View this post on Instagram Un post condiviso da Omar Sy (@omarsyofficial)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata