Jessica Chastain

L'attrice americana è in arrivo a Roma come testimoniato da alcune stories pubblicate su Instagram: "Rome Baby”

Dopo aver incantato, assieme a Oscar Isaac, sul red carpet di Venezia alla 78ma edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica un mese fa, Jessica Chastain torna in Italia.

Ad annunciarlo è stata la stessa attrice americana, in arrivo a Roma come testimoniato da alcune stories pubblicate su Instagram. “Rome Baby”, avvisa l’attrice mentre si trova in aereo e sorseggia qualcosa.

“The Eyes of Tammy Faye”, nuovo film con Jessica Chastain

Jessica Chastain è protagonista del nuovo film di Michael Showalter “The Eyes of Tammy Faye”, che aprirà domani l’edizione 2021 della Festa del Cinema di Roma.

La pellicola racconta la storia della telepredicatrice evangelista Tammy Faye e di suo marito, Jim Bakker, che tra gli anni ’70 e ’80 crearono la più nota rete televisiva di trasmissioni religiose al mondo e un parco a tema cristiano.

“Idolatrata dal pubblico per il suo messaggio di amore, compassione e gioia, Tammy Faye diventò una sorta di leggenda per le sue ciglia finte, il suo modo di cantare e la voglia di accogliere persone di ogni estrazione sociale”, si legge nella sinossi.

Sempre nella giornata di giovedì Jessica Chastain, due nomination agli Oscar e al momento protagonista della miniserie di grande successo “Scene da un matrimonio”, incontrerà il pubblico a Roma.

Per l’occasione l’attrice parlerà della sua carriera e presenterà il film “The Eyes of Tammy Faye”: una pellicola per la quale si è preparata duramente, sottoponendosi, tra le altre cose, a lunghe sessioni di trucco, dalle quattro alle sette ore.

