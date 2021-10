Scream

Il nuovo capitolo, il quinto del celebre franchise ideato e prodotto da Kevin Williamson, porta il nome della prima pellicola

Dopo l’annuncio della data di uscita, il 14 gennaio 2022, arriva il nuovo atteso trailer di “Scream”, distribuito da Eagle Pictures. Il nuovo capitolo, il quinto, del celebre franchise ideato e prodotto da Kevin Williamson, porta il nome della prima pellicola, del 1996.

“Quasi 25 anni fa, quando ho scritto ‘Scream’ e Wes Craven (regista della prima pellicola, ndr) lo ha portato in vita, non avrei potuto immaginare l’impatto duraturo che avrebbe avuto su di voi, suoi fan. Sono felice di riportarvi a Woodsboro e spaventarvi ancora. Credo che Wes sarebbe stato orgoglioso del film che stanno realizzando Matt e Tyler”, ha detto lo stesso Williamson alcuni mesi fa, annunciando la fine delle riprese.

“Scream”: cast e trailer del quinto capitolo

Nel cast ci saranno Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox, ancora una volta alle prese con Ghostface. “L’idea di realizzare questi film senza Wes Craven per me era complicata, gli volevo davvero bene. Ma Matt e Tyler mi hanno scritto una lettera in cui parlavano del loro grandioso rispetto e apprezzamento nei confronti di Wes e del fatto che il vero motivo per cui sono diventati registi era grazie a questi film e a Wes, e questo significava molto per me”, ha confessato la stessa Campbell.

Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di registi Radio Silence, sulla sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick. E le prime immagini dal trailer, appena rilasciato da Eagle Pictures, sono da urlo…

