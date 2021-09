Un soggiorno “da urlo” nella villa di Stu Macher, protagonista della pellicola del 1996

La sua casa ha fatto rabbrividire i fan del genere horror e non solo: stiamo parlando dell’abitazione di Stu Macher/Matthew Lillard, uno dei protagonisti di “Scream”, famosissima pellicola del 1996, diventata un cult del genere. Ebbene, adesso proprio la casa dove è stato girato ed è ambientato il celebre film horror è a disposizione di fan, turisti e curiosi, su Airbnb.

L’abitazione sarà disponibile sul famoso sito di affitti a breve termine soltanto per tre notti, al costo di 5 dollari. Un soggiorno, è proprio il caso di dirlo, da “urlo” che sarà garantito il 27, 29 e 31 ottobre, dunque a ridosso della notte di Halloween.

do you like scary movies? how about watching them from the original #ScreamMovie house? 👻

live out your SCREAM dreams in woodsboro with your host @davidarquette…if you dare. bookings open on october 12 at 1pm EDT. https://t.co/8UWh4133jr pic.twitter.com/9MStCxywTA

— Airbnb (@Airbnb) September 29, 2021