Alessio Boni

Il 5 novembre 2021 uscirà la pellicola diretta dal regista Marco Tullio Giordana

L’omicidio di Yara Gambirasio è un film Netflix e sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 5 novembre. Il regista Marco Tullio Giordana ha diretto la pellicola sulla drammatica storia vera che ha sconvolto l’Italia tra il 26 novembre 2010, giorno della scomparsa della giovane promessa della ginnastica ritmica dalla palestra della tranquilla cittadina di Brembate di Sopra, e il 26 febbraio 2011 quando il suo corpo venne ritrovato senza vita abbandonato in un campo.

Al centro della fiction c’è il pubblico ministero Letizia Ruggeri che non si è mai arresa e ha fatto di tutto pur di dare un nome e un volto all’assassino della 13enne. A sua disposizione le tracce di DNA, rinvenute sugli indumenti di Yara, che però non servirono a molto non essendo confrontabili in un database.

Da qui la ricerca dell’ignoto 1 che portò all’arresto del muratore Massimo Bossetti. L’uomo è tutt’ora in carcere anche se si è sempre dichiarato innocente. Nel true crime, i fatti sono raccontati in modo molto fedele e senza alcun sensazionalismo.

“Yara”, con Alessio Boni, Chiara Bono e Isabella Aragonese

Nel film Yara è interpretata da Chiara Bono, il comandante dei carabinieri ha il volto di Alessio Boni e la pm Letizia Ruggeri è Isabella Aragonese. Nel ruolo dei genitori di Yara, che in arabo significa “farfalla”, Sandra Toffolatti e Mario Pirrello.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata