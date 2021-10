Quattro matrimoni

Costantino della Gherardesca è il nuovo conduttore del format che vedrà 4 agguerritissime spose l’una contro l’altra

Profumo di fiori d’arancio su Sky e Now: torna “Quattro matrimoni”, l’iconico format prodotto da Banijay Italia che mette in competizione quattro spose nel loro giorno speciale.

La grande novità è la conduzione di Costantino della Gherardesca, già al timone di “Pechino Express”, a cui spetterà il compito di capeggiare e dirigere la sfida.

Conduttore, anima e arbitro della gara, il nobiluomo prestato alla tv dovrà tenere le redini del gioco, raccogliere i commenti delle spose e dare la sua opinione con lo humour e il savoir-faire che da sempre lo contraddistinguono.

“Quattro matrimoni”: cosa succede se 4 spose vengono messe l’una contro l’altra..?

Il format ruota intorno all’organizzazione del matrimonio, dai fiori agli abiti degli sposi, fino al banchetto. L’obiettivo di “Quattro Matrimoni” – da domenica 10 ottobre, ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW – è scoprire cosa succede quando 4 agguerritissime spose vengono messe l’una contro l’altra in una gara senza esclusione di colpi e critiche sulle scelte del “giorno perfetto”.

Le future mogli saranno invitate alle reciproche nozze e dovranno dare un voto da 0 a 10 in quattro diverse categorie: abito, cibo, location ed evento generale. Alla fine, come accade in “4 Ristoranti”, Costantino renderà nota la classifica, ma con il suo bonus potrà confermare o stravolgere il punteggio. La coppia di sposi che si aggiudicherà la puntata vincerà un soggiorno in un resort a 5 stelle.

