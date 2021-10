Costantino della Gherardesca

Il simpatico conduttore ha rivelato su Instagram di essere costretto a partire per la Turchia in sedia a rotelle

Battuta d’arresto per Costantino della Gherardesca, il conduttore di “Pechino Express”, l’adventure game passato da Rai a Sky. È stato proprio il conduttore toscano a rivelare che non parte nel migliore dei modi la nuova edizione.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una fotografia che lo ritrae su una sedia a rotelle in attesa di partire dall’aeroporto di Milano Malpensa per girare le puntate dell’appassionante format.

E ha spiegato: “Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa mi accompagna a fumare una sigaretta. Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così ?) e connessi fastidi ortopedici di cui dimentico il nome. Non chiedetemi altro: é successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita. L’unico punto fermo rimane @pechinoexpress!”.

La patologia di Costantino Della Gherardesca coinvolge il collo, le spalle e le braccia e richiede riposo assoluto, per questo userà il più possibile la sedia a rotelle.

“Pechino Express”: tutto pronto per la nuova edizione con Costantino Della Gherardesca

“Pechino Express” 2021 vedrà sfidarsi dieci coppie (tra le altre Victoria Cabello e Paride Vitale, Bugo e Cristian Dondi, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Natasha Stefanenko e il marito Sasha Sabbioni) che dalla Cappadocia si sposteranno ad Istanbul e Samarcanda lungo la Via della Seta, Petra e Dubai fino al traguardo. Come sempre avranno pochi soldi a disposizione e, oltre all’autostop, si sposteranno anche in barche, dromedari e treni. Dovranno far ricorso a ingegno e fantasia per vincere prove e tappe.

