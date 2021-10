Maradona

Arriva la serie biopic sul campione argentino che racconta i trionfi e le sfide del leggendario calciatore

L’attesa sta per finire. Amazon Original ha svelato oggi trailer e date d’uscita della serie “Maradona: Sogno Benedetto”, biopic sul campione argentino che racconta i trionfi e le sfide del leggendario calciatore, Diego Armando Maradona, interpretato nelle varie fasi della vita da Nazareno Casero (‘Historia de un Clan’), Juan Palomino (‘Magnifica 70’) e Nicolas Goldschmidt (‘Supermax’).

La serie debutterà il 29 ottobre 2021 in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 240 Paesi. Saranno rilasciati subito i primi cinque episodi, poi il 5 novembre il sesto e il settimo, infine, gli ultimi tre episodi usciranno, rispettivamente il 12, il 19 e il 26 novembre.

“Maradona: Sogno Benedetto”, trama e cast

La serie parte dalle umili origini di Diego Armando Maradona, a Villa Fiorito in Argentina, suo paese d’origine, e arriva al culmine della sua carriera al Barcellona e al Napoli. Particolare spazio, poi, è dato al ruolo che il campione argentino ebbe nel portare la sua nazionale a alla vittoria in Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

A dirigere l’episodio della serie ambientato in Italia è stato Edoardo De Angelis. Alejandro Aimetta è lo showrunner della serie e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay e ne ha scritto la sceneggiatura con Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky (El Marginal), mentre Roger Gual ha diretto quello ambientato in Spagna.

Nel cast, accanto ai tre attori che interpretano la leggenda del calcio mondiale, ci sono Laura Esquivel, Julieta Cardinali, Mercedes Morán, Rita Cortese, Darío Grandinetti, Marcelo Mazzarello, Eva de Dominici, Nicolás Furtado, Pepe Monje, Claudio Rissi, Leonardo Sbaraglia, Jean Pierre Noher e Peter Lanzani.

