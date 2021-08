Maradona

Annunciata la data di uscita dell’attesissimo “Maradona: Blessed Dream”, biopic dedicato alla vita di Diego Armando Maradona

Visualizza questo post su Instagram

“Il mondo incontrerà finalmente l’uomo dietro la leggenda” e lo farà il prossimo 29 ottobre. Amazon Prime Video annuncia così l’arrivo di “Maradona: Blessed Dream”, biopic dedicato alla vita di Diego Armando Maradona, interpretato nelle varie fasi della vita da Nazareno Casero (‘Historia de un Clan’), Juan Palomino (‘Magnifica 70’) e Nicolas Goldschmidt (‘Supermax’).

“Maradona: Blessed Dream”, il giorno prima del suo compleanno

Una data significativa: il 29 ottobre, un giorno prima di quello che sarebbe stato il 61/o compleanno di Maradona, scomparso il 25 novembre 2020. La serie sarà composta da 10 episodi settimanali di un’ora circa.

La serie-biopic, che è stata girata in cinque paesi (Argentina, Italia, Messico, Uruguay e Spagna) è stata scritta da Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky e, secondo quanto riporta la versione argentina di “As”, aveva avuto il via libera dallo stesso Diego, ma non da Claudia Villafañe, Gianinna e Dalma Maradona e, per questo motivo, arriva in ritardo rispetto a quanto programmato inizialmente.

Nel cast, accanto ai tre attori che interpreteranno la leggenda del calcio mondiale, ci saranno Laura Esquivel, Julieta Cardinali, Mercedes Morán, Rita Cortese, Darío Grandinetti, Marcelo Mazzarello, Eva de Dominici, Nicolás Furtado, Pepe Monje, Claudio Rissi, Leonardo Sbaraglia, Jean Pierre Noher e Peter Lanzani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazareno Casero (@caseronazareno)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata