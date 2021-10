L'attore e doppiatore aveva 95 anni

E’ morto Elio Pandolfi, attore e doppiatore, storica voce del Carosello. Nato nel 1926, aveva 95 anni.

Diplomatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove è nato il 17 giugno del 1926, debuttò a Venezia nel 1948 come mimo-ballerino in Les malheurs d’Orphée di Milhaud; nello stesso anno entrò con Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. Nel 1949 approdò in radio, all’interno della Compagnia del teatro comico musicale di Roma. Luchino Visconti lo scelse per interpretare il ruolo del cantante castrato nello spettacolo L’impresario delle Smirne, insieme a Rina Morelli. Con gli anni si specializzò nel ruolo di doppiatore.

Pandolfi ha doppiato anche Stanlio della coppia Laurel & Hardy, assieme a Pino Locchi che dava la voce a Ollio, in alcuni ridoppiaggi tra i quali quelli di Allegri eroi (1957) e La bomba comica (1958). Ha doppiato anche due personaggi Disney: Paperino, nei cartoni degli anni sessanta e settanta come seconda voce alternato a Oreste Lionello, e Le tont ne ‘La bella e la bestia’. Negli anni 1960 e 1970, Elio Pandolfi doppiò anche Daffy Duck, come la seconda voce nei cortometraggi dei Looney Tunes e Merrie Melodies.

