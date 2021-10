Kathryn Hahn

A realizzarlo con i Marvel Studios c’è Disney+, secondo quanto rivelato in esclusiva da “Variety”

Kathryn Hahn tornerà a vestire i panni di Agatha Harkness nello spin-off di “WandaVision”, una commedia oscura incentrata sul personaggio di Agatha, la cui trama è ancora top secret. A rivelarlo, in esclusiva, è il magazine “Variety”: secondo quanto riportato dal sito americano, Jac Schaeffer, capo sceneggiatore di “WandaVision”, sarebbe anche sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto avviato con Marvel Studios e sviluppato assieme a Disney+.

Kathryn Hahn è ancora la cattiva Agatha Harkness

In “WandaVision”, Kathryn Hahn interpreta Agatha, una strega cattiva che si nasconde dietro l’identità della vicina impicciona Agnes. Nel finale di “WandaVision”, Wanda intrappola Agatha a Westview usando i suoi poteri per costringerla a tornare al suo personaggio di Agnes.

“WandaVision” è una miniserie statunitense andata in onda a inizio 2021 sulla piattaforma di video on demand Disney+ e basata sui personaggi della Marvel Comics Wanda Maximoff e Visione. Ha collezionato parecchi consensi e numerose nomination agli Emmy.

Hahn, secondo “Variety”, reciterà anche in una miniserie in sviluppo presso Showtime incentrata sull’iconica comica Joan Rivers, mentre a breve sarà protagonista della serie Apple “The Shrink Next Door” e del film di Rian Johnson “Knives Out 2”.

