L’attesissima serie comica di Chris Miller e Phil Lord uscirà a gennaio 2022

Apple TV+ ha svelato il teaser trailer di “The Afterparty“, la nuova serie mystery-comedy di Chris Miller e Phil Lord. La serie, composta da otto episodi, sarà presentata in anteprima mondiale a gennaio 2022 sulla piattaforma di Apple.

Un cast stellare per “The Afterparty” che vede, tra gli altri, Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoe, Ben Schwartz, Ike Barinholtz e Dave Franco. La serie, creata e diretta da Chris Miller, si basa su un misterioso omicidio durante una riunione di compagni di classe alle superiori. Negli otto episodi viene rivisitata sempre la stessa notte, raccontata attraverso la prospettiva di un personaggio diverso, adattando lo stile narrativo e il genere cinematografico alle caratteristiche del personaggio stesso.

“The Afterparty”: una serie misteriosa e originale in arrivo su Apple Tv

“Questo è uno dei progetti più sorprendenti, originali e divertenti che abbiamo mai realizzato” hanno affermato Lord e Miller. “Il nostro obiettivo era quello di raccontare una storia in grado di mescolare i toni della commedia con il mystery, in un modo nuovo ed eccitante. Dando a ogni episodio il suo stile unico di narrazione, siamo riusciti a realizzare quelli che sembrano otto film nettamente diversi, ma interconnessi, che evidenziano come la prospettiva personale e i pregiudizi dei singoli personaggi modellino il modo in cui vedono il mondo”, hanno aggiunto.

Chris Miller è anche showrunner e produttore esecutivo della serie, insieme a Phil Lord per conto della loro casa di produzione Lord-Miller. Ma anche lo scrittore, produttore e performer Anthony King è produttore esecutivo.

