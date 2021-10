Daniel Craig

L’attore di “No Time to Die” ha ricevuto il riconoscimento sulla “Hollywood Walk of Fame”

Congratulazioni mister Bond! Daniel Craig ha chiuso i suoi 15 anni da agente 007 nel miglior modo possibile, cioè ricevendo la celebre stella sulla “Hollywood Walk of Fame”. L’attore inglese è stato insignito del riconoscimento dopo lo straordinario successo al botteghino dell’ultimo film “No Time to Die”.

Daniel Craig sulla “Walk of Fame” accanto a Roger Moore

La stella non poteva che avere un indirizzo simbolico: il 7007 di Hollywood Boulevard, accanto a quella di Roger Moore, altro iconico interprete del personaggio uscito dalla penna di Ian Fleming.

Una soddisfazione indescrivibile per Craig che dal giorno dell’ingaggio, nel 2005, ha dovuto fare i conti con le aspre critiche e gli scetticismi dei tanti addetti ai lavori che lo ritenevano inadatto e perfino troppo biondo. Fu la produttrice Barbara Boccoli a volerlo fortemente e imporlo. E ha fatto bene perché, da “Casinò Royale” a “Spectre”, i film sono stati un susseguirsi di consensi e record di incassi. L’attore britannico ha ridato nuova vita, anima e corpo all’agente segreto al servizio di Sua Maestà.

Oggi è aperta la caccia al successore ed è difficile immaginare un’altra spia al suo posto, che di sicuro raccoglierà un’eredità pesante. Per Daniel Craig, invece, il futuro è già iniziato: dopo il trionfo del film “Cena con delitto” dove presta il tipico volto roccioso e impenetrabile al detective Benoit Blanc, sta girando il sequel a cui si aggiungerà anche un terzo capitolo.

View this post on Instagram Un post condiviso da James Bond 007 (@007)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata