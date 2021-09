Daniel Craig

L’attore è stato sopraffatto dall’emozione durante il discorso per il suo ultimo film nei panni di James Bond

basta al ruolo di ma al momento dei titoli di coda si è commosso. Nel nuovo documentario di Apple TV+, “Being James Bond”, ci sono scene mai viste degli ultimi 5 film sullo 007 più famoso al mondo e c’è un video girato sul set dove l’attore si rivolge alla troupe del film “No Time to Die”, l’ultimo di cui sarà protagonista. Una spia che sapeva amare. L’attore Daniel Craig ha dettoal ruolo di James Bond ma al momento dei titoli di coda si è. Nel nuovo documentario di Apple TV+, “”, ci sonodegli ultimi 5 film sullo 007 più famoso al mondo e c’è un video girato sul set dove l’attore si rivolge alla troupe del film “”, l’ultimo di cui sarà protagonista.

Nel video Daniel Craig dice: “Siamo onesti, lasciare questo ruolo non è facile. Dire addio a Bond è dura, ma è questo il momento. Molte persone che sono qui oggi hanno lavorato con me per tutti e 5 i film, so che sono state dette molte cose su questi film o sui personaggi, ma io ho amato fare questo ruolo in ogni singolo film e specialmente questa volta perché ogni mattina mi alzavo e sapevo che lavoravo con voi. E questo è stato uno dei più grandi onori della mia vita”. Poi è andato via trattenendo a stento le lacrime tra gli applausi del cast.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping #NoTimeToDie End of an era 🍸pic.twitter.com/45obvVsuo1 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 17, 2021

Daniel Craig saluta 007: è stato James Bond dal 2006

Il magnetico Craig ha vestito per la prima volta i panni dell’agente segreto al servizio di Sua Maestà nel 2006 con la pellicola “Casino Royale”, che sbancò al botteghino. L’interprete britannico – voluto a tutti i costi dalla produttrice Barbara Boccoli quando era un semisconosciuto nonostante i dissensi e le critiche di addetti ai lavori e fan della saga – ha dato nuova credibilità e carisma alla spia nata dalla penna di Ian Fleming. All’esordio di Craig nel suo primo 007 ono seguiti altri quattro successi: “Quantum of Solace”, “Skyfall” e “Spectre”. Adesso tocca a “No Time to Die” (nelle sale dal prossimo 8 ottobre) chiudere il cerchio con il record di incassi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata