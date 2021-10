Papa Francesco

“Stories of a Generation”, docu-serie Netflix in 4 episodi, è ispirata a “Sharing the Wisdom of Time”, libro scritto da Papa Francesco

Grande attesa per la proiezione del primo episodio della serie “Stories of a generation”, che sarà svelato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella categoria “Riflessi”.

Narratore d’eccezione sarà Papa Francesco, in una docu-serie in quattro episodi con persone della terza età provenienti da tutto il mondo che condividono le loro incredibili esperienze di vita.

Da Martin Scorsese a Jane Goodall, ma anche persone comuni, questi i protagonisti della serie, visti attraverso lo sguardo di giovani registi sotto i trenta anni.

Papa Francesco: “Sharing the Wisdom of Time”, dal libro alla serie tv

“Stories of a Generation”, docu-serie Netflix in 4 episodi, è ispirata a “Sharing the Wisdom of Time” (“La Saggezza del tempo”), libro pluripremiato scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro. A Roma, in anteprima mondiale, sarà proiettato il primo episodio “Love”, poi la serie sarà disponibile sulla piattaforma in streaming da sabato 25 dicembre.

La docu-serie – di Simona Ercolani, con la consulenza editoriale dello stesso Antonio Spadaro, è prodotta da Stand By Me, partner di Asacha Media Group. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si raccontano davanti all’obiettivo di giovani registi. Ciascuno dei quattro episodi della docu-serie tocca uno dei grandi temi che accomunano l’essere umano: l’amore, i sogni, la lotta, il lavoro. Inedita e straordinaria la conversazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco che, con la sua testimonianza esclusiva, è il filo conduttore dei quattro episodi della serie.

