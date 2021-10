Elodie, Le Iene, Instagram

Al suo esordio come conduttrice, la cantante ha toccato il tema della violenza sulle donne

Elodie è stata la prima conduttrice della nuova edizione de “Le Iene“. Una puntata nella quale la cantante ha voluto lasciare il suo segno, parlando di un tema decisamente importante: la violenza sulle donne.

“Noi non dobbiamo mai sentirci in colpa” ha esordito l’artista, fasciata in un vistoso tubino rosso fuoco, il colore simbolo contro la violenza sulle donne. “Non dobbiamo proteggere gli uomini perché gli uomini non sono i nostri figli. E quando sbagliano è giusto che paghino” ha poi proseguito.

Elodie e il caso di Dayane Mello

“Mi fa inc…..e vedere una ragazza che non può dire no” ha poi proseguito Elodie, riferendosi alla triste vicenda che ha riguardato Dayane Mello, la showgirl molestata dal concorrente Nego do Borel durante il reality “La Fazenda” mentre era ubriaca. “O che si vergogna a farlo, come se il proprio corpo non fosse più suo, come se fosse ormai troppo tardi per tornare indietro. Sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire ‘Non mi va più'” ha tuonato la cantante.

View this post on Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Elodie: “Vi siete mai chiesti cosa desidera una donna?”

Poi arriva il momento di porre una spinosa domanda al pubblico: “Vi siete mai chiesti cosa desidera una donna? Molti uomini hanno paura e vogliono dominarci, controllarci, difenderci. Come se fossimo la loro proprietà. Io non voglio essere difesa, voglio essere compresa. Non voglio essere giudicata, voglio essere ascoltata perché sono orgogliosa di ciò che sono…”.

“Tutte le volte che abbiamo accettato il ruolo che qualcuno ha scelto per noi, perché è capitato, siamo finite a fare da madri ai nostri compagni. Passiamo la vita a cercare di salvare qualcun altro. A me è successo tantissime volte. Quando decidi di dare tutto a un’altra persona ti annulli”, ha infine concluso Elodie. “E smetti di dedicare il tuo tempo a te stessa e alla tua vita. Non facciamolo. Non dobbiamo sparire mai“.

Non solo Elodie a “Le Iene”: ad affiancare Nicola Savino nelle prossime settimane si alterneranno anche Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, FrancescaFagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

