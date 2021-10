Boris

Sono iniziate le riprese della quarta stagione di “Boris”, che torna dopo 11 anni, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo

“Motoreee eee azione!”. L’attesa è finita. Sono iniziate a Roma le riprese della quarta stagione di “Boris”, che torna dopo 11 anni, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La serie serie cult comedy, andata in onda tra il 2007 e il 2010, tornerà su Disney+, dove sono già disponibili le prime tre stagioni.

Ambientata nel backstage di una serie italiana low budget dal titolo “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della mitica troupe sul set, in un mondo completamente cambiato. A dettare le regole, adesso, sullo schermo e anche dietro le quinte, sono i social, gli influencer e le piattaforme streaming.

Una nuova sfida per Renè Ferretti, Stanis La Rochelle, Arianna, Corinna, Alessandro, Biascica e tutti gli altri storici personaggi della serie. Con ironia e il suo immancabile linguaggio satirico, “Boris” tornerà a raccontare il backstage del cinema e della tv italiana.

“Boris”: nella quarta stagione il cast originale

La quarta stagione di “Boris” è una serie originale Disney+ ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Nel cast ritroviamo tutti i protagonisti delle tre stagioni precedenti e di “Boris – il Film”, oltre ad alcune new entry.

Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Francesco Pannofino, Edoardo Pesce, solo per citarne alcuni. E ancora, Karin Proia, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti.

Al primo ciak, numerosi protagonisti hanno postato sui social messaggi per immortalare questo “storico” momento, per i fan della serie, originariamente andata in onda su Fox, e per gli stessi attori. “Dai dai dai!!!”, ha scritto Carolina Crescentini su Instagram, citando una frase mitica del regista “Renè”, “Rieccoci!”, ha scritto lo stesso Pannofino. “Ci metteremo gli occhi del cuore”, ha postato Carlo De Ruggeri, che torna nei panni di Lorenzo. Le riprese si svolgeranno a Roma per nove settimane.

