Nia Vardalos

Lo ha rivelato l'attrice e sceneggiatrice, pubblicando una foto con i suoi co-protagonisti

“Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco” avrà un terzo capitolo. Ad annunciarlo è stata la stessa Nia Vardalos, protagonista e sceneggiatrice della pellicola, che ha rivelato di aver completato la scrittura del terzo film.

Vardalos ha pubblicato sui social una foto con i co-protagonisti Lainie Kazan, Louis Mandylor e Gia Carides, e ha specificato che il film è dedicato al compianto Michael Constantine, l’attore che ha interpretato suo padre, Kostas “Gus” Portokalos, nei due film precedenti, scomparso il 31 agosto scorso, a 94 anni.

“Gli amici nella vita reale sono il motivo per cui i nostri film sono così divertenti da realizzare”, ha scritto Nia Vardalos in un post, specificando che “siamo riuniti per onorare la memoria di Michael Constantine, possa riposare in pace”.0

Nia Vardalos rende omaggio a Michael Constantine

“Mi aveva detto che non sarebbe stato in grado di unirsi a noi per il terzo film e il suo desiderio era che andassimo avanti. Ho scritto la sceneggiatura per portare avanti il desiderio di Michael e farò sempre tesoro dei suoi ultimi messaggi”, ha scritto ancora Vardalos, che ha poi concluso: “Ci manchi Michael, grazie per aver dato vita alle mie parole con tanta passione e precisione, sarai sempre con noi”.

“Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco”, con la regia di Joel Zwick, è del 2002 ed è stata la commedia romantica con il maggior incasso di tutti i tempi, riporta “ET”. Per il primo film Nia Vardalos ha ricevuto anche una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. “Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2”, sempre con Nia Vardalos e John Corbett come protagonisti e con la regia di Kirk Jones, è uscito a fine 2015. Nel primo film Toula e Ian si incontrano, si sposano e affrontano la vita di coppia. Nel sequel, invece, sono alle prese con i problemi causati dalla figlia adolescente.

