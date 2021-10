La pellicola, diretta da Giuseppe Bonito, racconta la storia di una tredicenne costretta a lasciare la vita cui appartiene

Arriva al cinema “L’Arminuta”, film tratto dall’omonimo libro di Donatella Di Pietrantonio, vincitore del Premio Campiello 2017. La pellicola, diretta da Giuseppe Bonito, arriverà nelle sale il 21 ottobre e racconta la storia di una tredicenne costretta a lasciare la vita alla quale appartiene per ricongiungersi alla famiglia in cui è nata. L’Arminuta, ossia la ritornata, si trova costretta, così, a passare da un mondo moderno e ricco ad una realtà rurale e ancora arcaica.

“L’Arminuta”: trama e trailer

“Il film, così come il romanzo, racconta un anno di vita di questa ragazzina alle soglie dell’adolescenza, un periodo che segnerà la sua vita per sempre, in cui sperimenterà il dolore e la durezza ma anche l’amore, la dolcezza e la bellezza a tratti feroce che la vita riserva”, ha spiegato Giuseppe Bonito, regista di “Figli” (film scritto da Mattia Torre vincitore del Nastro d’Argento come miglior commedia).

“Mi piacerebbe che la narrazione restituisse soprattutto due cose: da un lato lo sguardo de “l’Arminuta”, che è testimone suo malgrado, e dall’altro il magma incandescente dei sentimenti laceranti che questa storia contiene. L’Arminuta affronta una delle paure più profonde di ogni individuo, quella di perdere le persone dalle quali dipende la propria felicità ed è anche il racconto del contrasto tra il destino e la volontà dell’essere umano”, ha detto ancora il regista.

La pellicola, con Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti e Andrea Fuorto, è una coproduzione italo-svizzera. Il film è ambientato nell’estate 1975, quando “una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico venendo catapultata in un mondo estraneo”, si legge nella sinossi.

