Salvatore - Il Calzolaio dei Sogni

L’11, il 12 e il 13 ottobre 2021 nelle sale italiane la storia di Salvatore Ferragamo

Uscirà nelle sale italiane l’11, il 12 e il 13 ottobre distribuito da Lucky Red il docufilm “Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni” di Luca Guadagnino. La pellicola racconta la storia di personaggio iconico, che ha scritto un pezzo di storia della moda italiana e ha fondato di uno dei marchi più conosciuti al mondo: Salvatore Ferragamo.

Dalla passione per le calzature a Napoli al viaggio in America per affrontare nuove sfide, ma anche le storie di vita a Hollywood, il ritorno in Italia, il rischio del fallimento e la rinascita nel suo laboratorio di Firenze. Poi la consacrazione definitiva, simbolo della moda italiana nel mondo: il docufilm racconta la storia di un personaggio complesso che, nonostante la fama internazionale, non ha mai perso di vista la sua famiglia. Non solo l’artista e l’imprenditore, ma anche l’uomo nel ritratto di Luca Guadagnino.

“Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni”: al cinema la storia di Salvatore Ferragamo

Con la voce narrante dell’attore Michael Stuhlbarg, il docufilm raccoglie immagini inedite e testimonianze uniche degli stessi membri della famiglia Ferragamo, Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda ed esperti di cinema. Nel docufilm c’è, poi, la voce dello stesso stilista in alcune registrazioni d’epoca.

Il docufilm, scritto dalla giornalista di moda Dana Thomas, si avvale della fotografia di Clarissa Cappellani e Massimiliano Kuveiller e del montaggio di Walter Fasano. Un lavoro durato tre anni, che ha visto la luce grazie anche alla collaborazione della Fondazione e Museo Salvatore Ferragamo, oltre a quella della stessa famiglia Ferragamo che ha dato la possibilità al regista Luca Guadagnino di accedere agli archivi del marchio.

“Cosa è il genio? Come nasce un sistema, che sia il cinema o la moda? E l’ossessione furiosa di una ricerca costante di idee e creazione come si sposa con la tradizione e i valori della famiglia? Salvatore Ferragamo (1898-1960), protagonista e testimone del XX secolo, è la risposta a queste domande”, ha detto Luca Guadagnino”.

