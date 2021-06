Luca Guadagnino

Le riprese del nuovo film sono in corso negli Stati Uniti, ad affiancare Chalamet ci sarà Taylor Russell

The Apartment Pictures ha pubblicato la prima foto ufficiale del nuovo film di Luca Guadagnino, “Bones and All”. Nella foto si vedono i due protagonisti del film Timothée Chalamet e Taylor Russell. Il titolo della pellicola non è ancora definitivo e le riprese sono in corso negli Stati Uniti.

Trama e Cast del nuovo film di Luca Guadagnino

Il nuovo film di Luca Guadagnino è tratto dal libro della scrittrice americana Camille DeAngelis, “Bones & All”, che parla di un amore atipico, una storia di sentimenti con tratti horror. I protagonisti sono Maren, adolescente che vive emarginandosi dalla società, e Lee, un vagabondo. Il loro incontro porta a un viaggio nell’America più oscura e nascosta. A interpretarli ci sono Taylor Russell e Timothée Chalamet, che torna sul set con Guadagnino dopo il successo di “Chiamami col tuo nome”, pellicola del 2017, pluripremiata e nominata agli Oscar, vincitrice della statuetta per la “Migliore sceneggiatura non originale”.

Nel cast della pellicola di Guadagnino, accanto alla giovane coppia di protagonisti, anche il premio Oscar Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg. E ancora Francesca Scorsese, figlia minore di Martin Scorsese, e Chloe Sevigny, entrambe già protagoniste di “We are who we are”, miniserie tv italo-statunitense co-creata e diretta da Luca Guadagnino e distribuita da HBO e Sky Atlantic nell’autunno 2020.

