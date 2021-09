Da sabato 25 settembre, su La7, il magazine che anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle

Sabato 25 settembre, alle 12.50, su La7 torna ‘Like – Tutto ciò che piace’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

In questa puntata uno sguardo al Met Gala e agli abiti da sogno proposti durante la settimana della moda di New York, poi un servizio su ‘Il tempo delle Donne‘, quest’anno alla Triennale di Milano, e uno sul 61esimo Salone Nautico di Genova, in un cui si uniscono passione per il mare, lusso e sostenibilità.

In apertura New York con il ritorno, in presenza, dell’evento più fotografato, glamour e atteso dell’anno: il Met Gala. Serata charity con 300 ospiti illustri dal tema l’orgoglio Usa in ricordo del ventennale dell’attacco alle Torri Gemelle dove la moda, protagonista, diventa manifesto estetico ma anche politico.

‘Like – Tutto Ciò che Piace‘ è un programma prodotto da LaPresse e scritto da Manuela Cimmino.

La vita mondana newyorchese prosegue con la fashion week con le collezioni di pret a porter dedicate alla prossima estate. In passerella Michel Kors, innamorato della città, da sempre fonte di ispirazione della sua moda romantica fatta di linee semplici e morbide forme. Moschino porta in “scena” completi dalle linee corte, minigiacche, bustier, maniche a sbuffo e stampe a colori pastello, mentre, dopo quattro anni di assenza, Thom Brown presenta una collezione uomo-donna che mette in luce la mano sartoriale, le atmosfere fantasy, poetiche e la passione per l’uniforme.

A seguire ‘Il Tempo delle Donne‘ giunto all’ottava edizione. Un appuntamento, ideato dal vicedirettore del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, che racconta il tempo che le donne stanno vivendo e quello che costruiranno. Infine, tecnica, lusso e design con il 61esimo Salone Nautico di Genova. Particolare attenzione per l’ambiente con Suzuki che presenta il motore che raccoglie la microplastica dal mare grazie ad un sistema che mentre filtra, trattiene.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata